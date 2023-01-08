Французская лыжница Клодель выиграла масс-старт в гору на заключительном этапе «Тур де Ски»

Французская лыжница Дельфин Клодель выиграла финальный забег в гору в рамках многодневки «Тур де Ски». Соревнования проходили в Валь-ди-Фьемме (Италия). Это первая победа 26-летней спортсменки на уровне Кубка мира. Француженка пришла с результатом 36 минут 35,4 секунды.

Второе место заняла норвежка Хейли Венг с отставанием 20,2 секунды. На третьей строчке финишировала Софи Локли, отстав на 35,7 секунды.