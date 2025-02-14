Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Фалуне

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем на девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне.

28-летний норвежец преодолел дистанцию в финале за 2 минуты 46,40 секунды.

На второй и третьей ступенях пьедестала расположились также представители Норвегии: Эрик Валнес (отставание на 1,31 секунды) и Оскар Вике (+2,52).

У женщин победительницей спринта стала шведка Линн Сван, ее результат в финале — 3 минуты 12,22 секунды. Второе место заняла Надин Фендрих из Швейцарии (+0,89), третье — норвежка Кристине Ставос Шистад (+2,60).