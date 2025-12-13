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13 декабря 2025, 13:33

Шведка Рибом о допуске российских лыжников: «Мне жаль, что русские возвращаются»

Шведка Рибом недовольна возвращением российских лыжников
Ана Горшкова
Корреспондент

Шведская лыжница Эмма Рибом прокомментировала допуск россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева к стартам Кубка мира в нейтральном статусе.

«Честно говоря, я была удивлена, когда на прошлой неделе в Тронхейме узнала, что, возможно, кто-то из них будет стартовать. Мне грустно от того, что происходит на Украине. Мне кажется, это уже давно стало обыденностью. Поэтому мне жаль, что было принято это решение и русские возвращаются», — приводит слова Рибом iSport.cz.

Непряева и Коростелев, получившие нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта (FIS), станут первыми российскими лыжниками, вышедшими на старт Кубка мира с февраля 2022 года.

Они выступят на третьем этапе Кубка мира в субботу, 13 декабря. В этот день состоятся спринты у мужчин и женщин. Начало женских соревнований — в 15.45 по московскому времени, мужских — в 16.15 мск.

Дарья Непряева, Анастасия Таталина, Савелий Коростелев.Непряева, Коростелев и Таталина получили нейтральные статусы. Что дальше?

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