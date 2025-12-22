Васильев — о заявлении Клебо про отстранение россиян: «Кто дал ему право говорить, что это решение правильное?»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о российских спортсменах.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион заявил, что ему не хватает лыжников из России на международных турнирах, вспомнив о противостояниях с Александром Большуновым. Однако Клебо отметил, что решение об отстранении россиян было правильным.

«Считаю, что спортсменам нельзя высказывать на политические темы. Потому что это лежит в основополагающих постулатах олимпийского движения: «Спорт вне политики». Спортсмен не в курсе всех деталей, почему и как отстраняли нас. На каких основаниях Клебо такое говорит? Кто ему дал право говорить, что это решение правильное? Что ему сделали российские спортсмены? Я считаю, что такие люди, как Клебо, — марионетки в руках тех, кто заказывает музыку», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. 13 декабря они дебютировали на Кубке мира в швейцарском Давосе и завоевали квоты на Олимпиаду в Италии. Коростелев и Непряева стали первыми российскими лыжниками с 2022 года, выступившими на соревнованиях FIS.