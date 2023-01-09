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Сегодня, 16:22

Губерниев: «На данный момент Клебо великолепен»

Иван Шитик
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу норвежца Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски».

«Если бы американские спортсмены участвовали в Олимпиаде-80, а советские — в Олимпиаде-84, ситуация была бы другой? Протоколы переписать нельзя. На данный момент Клебо великолепен. То, что ему пришлось бы потруднее, мягко говоря, это без всякого сомнения.

То, что не поехали мы — это же не проблема Клебо. К сожалению, это наша проблема. Поэтому он остается одним из величайших лыжников в истории этого вида спорта. Его можно только поздравить», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

На «Тур де Ски» сезона-2022/23 Клебо выиграл шесть из семи гонок, проиграв только заключительный масс-старт в гору. Это не помешало норвежскому лыжнику выиграть третий в своей карьере «Тур де Ски».

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-o-pobede-klebo-na-tur-de-ski-bez-rossiyan-to-chto-ne-poekhali-my-eto-zhe-ne-problema-klebo-218598/
Дмитрий Губерниев
Йоханнес Клебо
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