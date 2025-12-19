Журова считает двуличным заявление Клебо о желании соревноваться с российскими лыжниками

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о российских спортсменах.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион заявил, что ему не хватает лыжников из России на международных турнирах, вспомнив о противостояниях с Александром Большуновым. Однако Клебо считает, что решение об отстранении россиян было правильным.

«Это называется «Хочу быть и красивым, и умным» — хочу быть за спортсменов, но на всякий случай, чтобы дома не осудили за поддержку России, скажу вот так, нейтральненько. Но что его не устраивает в русских спортсменах — вопрос! Это можно по-разному прочесть, например: «Не хотелось бы, потому что русские начнут у меня выигрывать», — приводит РИА «Новости» слова Журовой.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. 13 декабря они дебютировали на Кубке мира в швейцарском Давосе и завоевали квоты на Олимпиаду в Италии. Коростелев и Непряева стали первыми российскими лыжниками с 2022 года, выступившими на соревнованиях FIS.