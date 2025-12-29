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29 декабря 2025, 19:57

Бородавко назвал впечатляющим результат Коростелева на «Тур де Ски»

Сергей Ярошенко

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал 9-е место лыжника Савелия Коростелева в классической гонке на 10 км с раздельным стартом на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

Отставание 22-летнего спортсмена от победителя норвежца Маттиса Стенсхагена составило 39,6 секунды.

«Результат Савелия очень впечатляющий. Мы знаем его как специалиста классического хода, он продемонстрировал хорошую скорость. Постепенно начинает привыкать к скоростям Кубка мира, адаптируется. Дальше будет масс-старт, у него вновь будет возможность потерпеть, почувствовать темп Кубка мира. Я считаю, что все идет достаточно неплохо», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

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В женской гонке на 10 км россиянка Дарья Непряева заняла 27-ю строчку.

31 декабря на первом этапе «Тур де Ски» состоятся мужской и женский масс-старты.

Источник: РИА Новости
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Савелий Коростелев
Юрий Бородавко
Тур де Ски
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