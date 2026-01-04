Бородавко назвал успешным выступление Коростелева на «Тур де Ски»

Тренер сборной России Юрий Бородавко считает, что восьмое место в итоговом зачете лыжной многодневки «Тур де Ски» является успешным выступлением для россиянина Савелия Коростелева.

«Он уступил третье место перед самым финишем, поэтому гонку можно считать успешной, — цитирует Бородавко ТАСС. — Причем у него уже не одна успешная гонка: одна «классикой», другая коньком. Поэтому все это можно поставить в позитив. Ему не хватило сил, нужен был, наверное, более правильный расклад и надо постараться не допускать таких ошибок. Попадание в топ-10 — это очень почетно, можно назвать это успешным выступлением».

22-летний Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, финишировал четвертым в масс-старте и занял итоговое восьмое место на «Тур де Ски» с отставанием в 2 минуты 28,5 секунды.