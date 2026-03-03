Большунов считает, что Клебо не тренировался бы в случае отстранения Норвегии от турниров

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился мнением о том, как бы вел себя норвежец Йоханнес Клебо в случае отстранения сборной Норвегии от международных турниров.

«Отстрани сборную Норвегии и Йоханнеса Клебо на четыре года и скажи ему, что четыре года нигде не будешь бегать... Я думаю, он не будет тренироваться. Он скажет: «Ребята, до свидания. Я к этому не готов. Я ухожу, с семьей буду».

Поэтому когда говорят: посчитайте медали — у Йоханнеса столько медалей, у Большунова там столько. А как это считать?! Давайте даже отстраним не всю сборную Норвегии, а одного Клебо отстраним. Сколько потом будет медалей? Это два чемпионата мира и плюс Олимпийские игры. Это сколько медалей можно выиграть. Поэтому здесь, конечно, интересная ситуация», — сказал Большунов в эфире «России 24».

Клебо на Олимпийских играх 2026 года в Италии выиграл все шесть стартов, в которых принимал участие, установив исторический рекорд.

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