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3 марта, 20:15

Большунов считает, что Клебо не тренировался бы в случае отстранения Норвегии от турниров

Ана Горшкова
Корреспондент

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился мнением о том, как бы вел себя норвежец Йоханнес Клебо в случае отстранения сборной Норвегии от международных турниров.

«Отстрани сборную Норвегии и Йоханнеса Клебо на четыре года и скажи ему, что четыре года нигде не будешь бегать... Я думаю, он не будет тренироваться. Он скажет: «Ребята, до свидания. Я к этому не готов. Я ухожу, с семьей буду».

Поэтому когда говорят: посчитайте медали — у Йоханнеса столько медалей, у Большунова там столько. А как это считать?! Давайте даже отстраним не всю сборную Норвегии, а одного Клебо отстраним. Сколько потом будет медалей? Это два чемпионата мира и плюс Олимпийские игры. Это сколько медалей можно выиграть. Поэтому здесь, конечно, интересная ситуация», — сказал Большунов в эфире «России 24».

Клебо на Олимпийских играх 2026 года в Италии выиграл все шесть стартов, в которых принимал участие, установив исторический рекорд.

Мартин Нюэнгет, Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен.«Я не думаю о нем». Норвежцы — о Большунове и его критике Олимпиады

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Александр Большунов
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