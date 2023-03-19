Лыжные гонки
Чемпионат России
Новости
Статьи
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

Сегодня, 11:06

Вяльбе: «В спринте Непряевой не с кем соревноваться в стране»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила «СЭ», что Наталья Непряева на голову выше всех соперниц в стране.

— Первое место Непряевой в скиатлоне, конечно, не удивило, — сказала Вяльбе «СЭ». — Видно было, что шла с большим запасом. Она вообще сильно не напрягалась. Но как никогда Настя (Кулешова) смогла с ней вместе быть. Наверное, Лиза (Пантрина) порадовала. Видно, что хорошо подготовлена.

— Домашняя трасса, наверное, помогает.

— Может быть. Но в любом случае девчонки молодые. Женька Крупицкая шестая. Это очень круто.

— В спринте у Наташи были неприличные отрывы...

— Ей не с кем в спринте в стране соревноваться. Если бы была Юля Ступак в хорошей форме... У нее сезона как такового нет. Она пропустила очень много. А кроме Юли в спринте у Натальи нет соперников.

— А в других дисциплинах?

— Вы видели все в скиатлоне. Заболела Вероника (Степанова), которая могла бы с ней побороться. Но в целом Наталья на голову всех сильнее. Что тут скрывать?

— Такое превосходство не ударит по форме?

— Так можно про каждую сказать. Мы все в одной гонке, к сожалению. Но Юрий Викторович (Бородавко) ее корректирует и заставляет, чтобы она на расслабоне не бегала. Потому что потом будет очень тяжело. Уверена, что она это тоже понимает.

В субботу, 18 марта Непряева выиграла спринт классическим стилем на чемпионате России в Тюмени. В воскресенье, 19 марта спортсменка выиграла вторую гонку на первенстве страны — скиатлон 7,5+7,5 км.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Наталья Непряева
0
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе: «Сейчас Устюгову будет как-то нелепо уходить»

Вяльбе: «Говорила Большунову, чтобы не бежал спринт»
Новости
RSS RSS
Все новости