Вяльбе: «В спринте Непряевой не с кем соревноваться в стране»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила «СЭ», что Наталья Непряева на голову выше всех соперниц в стране.

— Первое место Непряевой в скиатлоне, конечно, не удивило, — сказала Вяльбе «СЭ». — Видно было, что шла с большим запасом. Она вообще сильно не напрягалась. Но как никогда Настя (Кулешова) смогла с ней вместе быть. Наверное, Лиза (Пантрина) порадовала. Видно, что хорошо подготовлена.

— Домашняя трасса, наверное, помогает.

— Может быть. Но в любом случае девчонки молодые. Женька Крупицкая шестая. Это очень круто.

— В спринте у Наташи были неприличные отрывы...

— Ей не с кем в спринте в стране соревноваться. Если бы была Юля Ступак в хорошей форме... У нее сезона как такового нет. Она пропустила очень много. А кроме Юли в спринте у Натальи нет соперников.

— А в других дисциплинах?

— Вы видели все в скиатлоне. Заболела Вероника (Степанова), которая могла бы с ней побороться. Но в целом Наталья на голову всех сильнее. Что тут скрывать?

— Такое превосходство не ударит по форме?

— Так можно про каждую сказать. Мы все в одной гонке, к сожалению. Но Юрий Викторович (Бородавко) ее корректирует и заставляет, чтобы она на расслабоне не бегала. Потому что потом будет очень тяжело. Уверена, что она это тоже понимает.

В субботу, 18 марта Непряева выиграла спринт классическим стилем на чемпионате России в Тюмени. В воскресенье, 19 марта спортсменка выиграла вторую гонку на первенстве страны — скиатлон 7,5+7,5 км.