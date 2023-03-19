Вяльбе: «Сейчас Устюгову будет как-то нелепо уходить»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала «СЭ» заявление олимпийского чемпиона Сергея Устюгова, который может завершить карьеру после этого сезона.

— Сергей Устюгов выиграл спринт и заговорил о завершении карьеры. Как вы это восприняли?

— Сергей уже говорил об этом в начале сезона, — сказала Вяльбе «СЭ». — Я с этим безусловно не согласна. Но это решение спортсмена. Он уже взрослый, не юниор. Мне более обидно было слышать такое от Анастасии Кулешовой, которая перед Олимпиадой решила остаться дома и заниматься ребенком. Я была уверена, что она осознает, когда будет поздно. Так и получилось. Считаю, что Сергею будет как-то нелепо сейчас уходить. Но это будет его решение. Я никогда никого не уговариваю. Потому что из-под палки великим ты не станешь.

— Где, на ваш взгляд, он может себя найти? Просто он вообще не понимает.

— Может быть, попробовать тренером. Хотя не каждый великий спортсмен может стать хорошим тренером. В целом думаю, что для Сергея это будет большая проблема. Особенно с его характером. Ему будет достаточно сложно.

— Возраст позволяет ему еще бегать и бегать. Согласны?

— Я не знаю, с чего он решил вдруг завязать. Хороший сезон. Что у него там в голове? Серега — сложный человек. Пусть сам решает, как считает нужным. Я приму любое его решение.

В субботу, 18 марта Устюгов в интервью «СЭ» после победы в спринте на чемпионате России заявил, что рассматривает вариант с завершением карьеры по окончании сезона-2022/23.