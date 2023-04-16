Устюгов выиграл гонку на 70 км свободным стилем на чемпионате России

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем гонки на 70 км свободным стилем на чемпионате России в Мончегорске.

Спортсмен прошел дистанцию 2 часа 34 минуты и 55,3 секунды. Второе место занял Дмитрий Кондрашов (отставание 4,1 секунды). Третьим пришел Сергей Волков (+47,5).

Мужской масс-старт на 70 км стал завершающей гонкой чемпионата России в Мончегорске.

Лыжные гонки.

Чемпионат России — 2023, Мончегорск.

Марафон, 70 км, свободный стиль.

Мужчины

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 2:34.55,3.

2. Дмитрий Кондрашов (Москва) — отставание 4,1 секунды.

3. Сергей Волков (Республика Татарстан) — +47,5.