Устюгов пропустит чемпионат России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Евгений Устюгов пропустит чемпионат России.

«Сергея Устюгова не будет на чемпионате России. Что касается остальных, то я не могу сказать, кто в какой форме находится, так как спортсмены месяц не соревновались. Мы все увидим, когда соревнования начнутся», — сказала Вяльбе ТАСС.

Чемпионат России пройдет с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.