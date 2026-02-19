Устюгов пропустит чемпионат России
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Евгений Устюгов пропустит чемпионат России.
«Сергея Устюгова не будет на чемпионате России. Что касается остальных, то я не могу сказать, кто в какой форме находится, так как спортсмены месяц не соревновались. Мы все увидим, когда соревнования начнутся», — сказала Вяльбе ТАСС.
Чемпионат России пройдет с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.
Источник: ТАСС
