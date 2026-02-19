Лыжи
19 февраля, 10:46

Устюгов пропустит чемпионат России

Анастасия Пилипенко

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Евгений Устюгов пропустит чемпионат России.

«Сергея Устюгова не будет на чемпионате России. Что касается остальных, то я не могу сказать, кто в какой форме находится, так как спортсмены месяц не соревновались. Мы все увидим, когда соревнования начнутся», — сказала Вяльбе ТАСС.

Чемпионат России пройдет с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.

Источник: ТАСС
Лыжники приступили к тренировкам на Сахалине в рамках подготовки к чемпионату России

КХЛ на Кинопоиске

