Устюгов объяснил пропуск чемпионата России в Южно-Сахалинске желанием уделить время семье

Российский лыжник Сергей Устюгов объяснил свое решение пропустить чемпионат России.

«Я взял небольшую паузу, надо привести мысли в порядок. У меня все-таки трое детей, жена. Надо уделять время семье, а лететь на Сахалин... Тем более перед Сахалином я готовился в Сыктывкаре и в один прекрасный момент понял, что мне немного надо взять паузу и отдохнуть, потому что это сложно», — цитирует спортсмена ТАСС.

Первенство страны проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

33-летний Устгов явяляется победителем Олимпиады-2022 года в эстафете, а также двукратным чемпионом мира.