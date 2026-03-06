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6 марта, 15:49

Устюгов объяснил пропуск чемпионата России в Южно-Сахалинске желанием уделить время семье

Сергей Ярошенко

Российский лыжник Сергей Устюгов объяснил свое решение пропустить чемпионат России.

«Я взял небольшую паузу, надо привести мысли в порядок. У меня все-таки трое детей, жена. Надо уделять время семье, а лететь на Сахалин... Тем более перед Сахалином я готовился в Сыктывкаре и в один прекрасный момент понял, что мне немного надо взять паузу и отдохнуть, потому что это сложно», — цитирует спортсмена ТАСС.

Первенство страны проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

33-летний Устгов явяляется победителем Олимпиады-2022 года в эстафете, а также двукратным чемпионом мира.

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Источник: ТАСС
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Сергей Устюгов
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