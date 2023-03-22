Терентьев и Большунов выиграли командный спринт на чемпионате России-2023

Сборная Архангельской области одержала победу в командном спринте на чемпионате России-2023 по лыжным гонкам.

За команду выступали Александр Терентьев и Александр Большунов. Они преодолели дистанцию за 23 минуты 25,2 секунды.

Второе место заняла сборная Республики Татарстан-1, которую представляли Антон Тимашов и Иван Горбунов (+01,3). Третьими стали Иван Якимушкин и Евгений Белов из сборной Тюменской области-3 (+08,1).

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Мужчины

Командный спринт

1. Александр Терентьев — Александр Большунов (Архангельская область) —23.25,2

2. Антон Тимашов — Иван Горбунов (Татарстан-1) +01,3

3. Иван Якимушкин — Евгений Белов (Тюменская область-3) +08,1