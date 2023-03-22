Лыжные гонки
Чемпионат России
Новости
Статьи
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

Сегодня, 11:27

Терентьев и Большунов выиграли командный спринт на чемпионате России-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Архангельской области одержала победу в командном спринте на чемпионате России-2023 по лыжным гонкам.

За команду выступали Александр Терентьев и Александр Большунов. Они преодолели дистанцию за 23 минуты 25,2 секунды.

Второе место заняла сборная Республики Татарстан-1, которую представляли Антон Тимашов и Иван Горбунов (+01,3). Третьими стали Иван Якимушкин и Евгений Белов из сборной Тюменской области-3 (+08,1).

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Мужчины

Командный спринт

1. Александр Терентьев — Александр Большунов (Архангельская область) —23.25,2

2. Антон Тимашов — Иван Горбунов (Татарстан-1) +01,3

3. Иван Якимушкин — Евгений Белов (Тюменская область-3) +08,1

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
Антон Тимашов
Евгений Белов
Иван Якимушкин
0
Читайте также
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
«Барселона» выиграла первое домашнее класико с Хави. Чемпионский титул почти в кармане
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биатлонистка Носкова довольна вторым местом в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам

Носкова: «Хотелось бы еще попробовать свои силы в лыжных гонках»
Новости
RSS RSS
Все новости