Степанова пришла в себя после тяжелого финиша в марафоне на «Чемпионских высотах»

Лыжница Вероника Степанова пришла в себя после недомогания в конце 30-километрового масс-старта на «Чемпионских высотах».

После гонки она находилась под контролем врачей, но сейчас, как сообщают очевидцы, Степанова пришла в себя и покинула стадион самостоятельно.

Олимпийская чемпионка в эстафете рухнула на землю после финиша последней женской гонки в Малиновке. Она долго держалась за живот, ей понадобилась помощь врачей на месте. Из финишного створа ее эвакуировали на носилках.