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Сегодня, 13:58

Степанова пришла в себя после тяжелого финиша в марафоне на «Чемпионских высотах»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Вероника Степанова.
Фото ФЛГР

Лыжница Вероника Степанова пришла в себя после недомогания в конце 30-километрового масс-старта на «Чемпионских высотах».

После гонки она находилась под контролем врачей, но сейчас, как сообщают очевидцы, Степанова пришла в себя и покинула стадион самостоятельно.

Олимпийская чемпионка в эстафете рухнула на землю после финиша последней женской гонки в Малиновке. Она долго держалась за живот, ей понадобилась помощь врачей на месте. Из финишного створа ее эвакуировали на носилках.

Вероника Степанова после финиша. Лыжница Степанова не могла встать несколько минут после гонки в Малиновке
Вероника Степанова
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