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Сегодня, 14:44

Сорин рассказал, в каких гонках чемпионата России примет участие Степанова

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что его подопечная Вероника Степанова выступит на чемпионате России только в эстафетной гонке.

«Вероника Степанова готова продолжить участие в чемпионате России, но только в большой эстафете. Завтрашнюю гонку она пропустит, потому что только третий раз покаталась на лыжах после болезни. Завтра Степанова не примет участие в соревнованиях и не побежит, но обязательно будем ее ждать на большой эстафете», — приводит слова Сорина Sport24.

Женская эстафета чемпионата России-2023 пройдет в пятницу, 24 марта. Начало запланировано на 09.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-03-21-sorin-stepanova-vystupit-na-chempionate-rossii-tolko-v-bolshoy-estafete
Вероника Степанова
Егор Сорин
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