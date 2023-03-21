Сорин рассказал, в каких гонках чемпионата России примет участие Степанова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что его подопечная Вероника Степанова выступит на чемпионате России только в эстафетной гонке.

«Вероника Степанова готова продолжить участие в чемпионате России, но только в большой эстафете. Завтрашнюю гонку она пропустит, потому что только третий раз покаталась на лыжах после болезни. Завтра Степанова не примет участие в соревнованиях и не побежит, но обязательно будем ее ждать на большой эстафете», — приводит слова Сорина Sport24.

Женская эстафета чемпионата России-2023 пройдет в пятницу, 24 марта. Начало запланировано на 09.00 по московскому времени.