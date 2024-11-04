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Сорин: «Перед Терентьевой в этом сезоне нет никаких задач, только восстановиться после родов»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как готовится к возвращению в большой спорт олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира-2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева).

В августе 2023 года спортсменка вышла замуж за российского лыжника Александра Терентьева. Лыжница пропустила сезон-2023/24 из-за декретного отпуска.

«Наталья Терентьева восстанавливается и тренируется по самочувствию. Еще прошел небольшой срок после рождения. Ребенок с ней постоянно рядом, и в первую очередь полагаемся на самочувствие спортсмена и ребенка. Мне даже кажется, что она на данный момент идет быстрее графика, поэтому хотелось бы верить, что в этом соревновательном сезоне в 2025 году она выйдет на старт и порадует болельщиков своим присутствием в стартовом протоколе.
По результатам мы целей ей никаких не ставим. В этом сезоне не стоит задача занимать какие-то места. Результат может быть хороший, может быть плохой, но основная задача восстановиться после родов», — цитирует Сорина Vprognoze.ru.

В августе 2024 года Терентьева впервые стала мамой. Она родила дочку.

Источник: Vprognoze.ru
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