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Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате России, Непряева не участвовала из-за болезни

Виктория Кравченко
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Екатерина Смирнова.
Фото Global Look Press

Лыжница Екатерина Смирнова стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на чемпионате России. Второй пришла Алина Пеклецова. На третьей строчке — Елизавета Пантрина.

Победительница спринта и скиатлона на чемпионате России Наталья Непряева пропустила разделку.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень
Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль

1. Екатерина Смирнова — 26.09,9

2. Алина Пеклецова — отставание 2,1.

3. Елизавета Пантрина +11,5.

4. Анастасия Кулешова +14,8.

5. Мария Истомина +15,2.

6. Анна Суркова +28,5.

7. Диана Артемьева +33,1.

8. Майя Якунина +48,1

9. Арина Кусургашева +50,1.

10. Алена Перевозчикова +51,6.

Екатерина Смирнова
Наталья Непряева
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