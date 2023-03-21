Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате России, Непряева не участвовала из-за болезни
Лыжница Екатерина Смирнова стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на чемпионате России. Второй пришла Алина Пеклецова. На третьей строчке — Елизавета Пантрина.
Победительница спринта и скиатлона на чемпионате России Наталья Непряева пропустила разделку.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень
Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль
1. Екатерина Смирнова — 26.09,9
2. Алина Пеклецова — отставание 2,1.
3. Елизавета Пантрина +11,5.
4. Анастасия Кулешова +14,8.
5. Мария Истомина +15,2.
6. Анна Суркова +28,5.
7. Диана Артемьева +33,1.
8. Майя Якунина +48,1
9. Арина Кусургашева +50,1.
10. Алена Перевозчикова +51,6.
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