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Непряева пропустит гонку с раздельным стартом на чемпионате России в Тюмени

Иван Торопцев
Корреспондент
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Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Наталья Непряева пропустит гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в эфире matchtv.ru, что спортсменка не сможет выйти на старт из-за болезни.

Непряева должна была отправиться на старт под 36-м номером. 27-летняя лыжница выиграла две предыдущих гонки на чемпионате страны: спринт классическим стилем и скиатлон.

Гонка на 10 км свободным стилем у женщин на чемпионате России в Тюмени начнется в 9.00 (мск).

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