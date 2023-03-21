Наталья Непряева может пропустить оставшиеся гонки на чемпионате России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о самочувствии Натальи Непряевой, которая из-за болезни пропустила гонку с раздельного старта на 10 километров свободным стилем на чемпионате страны в Тюмени. Также Вяльбе оценила успех в этой гонке 17-летней Алины Пеклецовой, которая заняла второе место.

— Удивил результат Алины Пеклецовой?

— Мы ее знаем. Это не сенсация. Рассчитывали, что будет в шестерке. Но, видите, какая молодец. С учетом нескольких людей, которые не стартовали, точно была бы в шестерке. Уже много раз говорила, что у нас есть хорошие молодые ребята, которые наше будущее.

— Как дела у тех, кто не стартовал?

— Наташка [Непряева] заболела. Температуры нет. Сразу после спринта болело горло и был насморк. Сейчас уже не болит. Все опускается в кашель. Посмотрим, если все будет нормально, то марафон здесь пробежит. Уже к Кубку России будут готовиться, — сказала Вяльбе.