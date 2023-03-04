Многие российские лыжники пропустят марафон на «Чемпионских высотах»

Как стало известно «СЭ», ряд лидеров сборной России по лыжам не останутся на 50-километровый масс-старт в рамках турнира «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Ожидается, что гонку пропустят Иван Якимушкин и Артем Мальцев, будут и другие снятия. Это объясняется усталостью спортсменов и плотным графиком гонок в Архангельской области.

У женщин на 30-километровую гонку заявились всего 30 участниц.

Масс-старт у мужчин состоится 5 марта в 10.00, у женщин, сегодня — в 10.30.