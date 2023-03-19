Лыжные гонки
Чемпионат России
Новости
Статьи
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

Сегодня, 11:43

Большунов выиграл в скиатлоне на чемпионате России, Устюгов упал незадолго до финиша и стал вторым

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Большунов.
Фото ФЛГР

Лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне на 30 км на чемпионате России в Тюмени. Спортсмен показал время 1 час и 11 минут.

Вторым пришел Сергей Устюгов +5 секунд. За 1,5 км до финиша Устюгов споткнулся при входе в один из поворотов и упал.

Третьим финишировал Иван Якимушкин +29,3 секунды.

Лыжные гонки.

Чемпионат России-2023. Тюмень

Мужчины.

Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов — 1:11.00,1.

2. Сергей Устюгов +5,0 секунды.

3. Иван Якимушкин +29,3 секунды.

4. Алексей Червоткин +29,4

5. Денис Спицов +29,8

6. Антон Тимашов +30,4

7. Егор Митрошин +1.13,0

8. Сергей Ардашев +1.13,2

9. Андрей Ларьков +1.13,4

10. Илья Семиков +1.13,8

11. Александр Гребенько +1.15,5

12. Евгений Белов +1.27,9

13. Дмитрий Жуль +1.55,8

14. Савелий Коростелев +2.41,0

15. Артем Мальцев +2.46,4

Александр Большунов
Иван Якимушкин
Сергей Устюгов
8
22
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Устюгов упал на последнем круге скиатлона на чемпионате России в Тюмени

Якимушкин поделился впечатлениями от своей бронзы в скиатлоне на чемпионате России
Новости
RSS RSS
Все новости