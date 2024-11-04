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Кубок и чемпионат России по лыжным гонкам: расписание сезона-2024/25

В конце ноября начинается Кубок России по лыжным гонкам
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

В ноябре в России начнется новый сезон соревнований по лыжным гонкам. В его рамках пройдут этапы Кубка России и чемпионат России (в несколько этапов).

Расписание Кубка и чемпионата России, сезон-2024/25:

  • 23 — 26 ноября 2024 года. Кубок России. 1-й этап. Вершина Теи
  • 1 — 4 декабря 2024 года. Кубок России. 2-й этап. Тюмень
  • 12 — 15 декабря 2024 года. Кубок России. 3-й этап. Чусовой
  • 22 — 23 декабря 2024 года. Кубок России. 4-й этап. Кирово-Чепецк
  • 25 — 26 декабря 2024 года. Чемпионат России. Сыктывкар
  • 16 — 19 января 2025 года. Кубок России. 5-й этап. Казань
  • 25 — 26 января 2025 года. Кубок России. 6-й этап. Ижевск
  • 1 — 9 марта 2025 года. Чемпионат России. Казань
  • 16 — 17 марта 2025 года. Кубок России. 7-й этап. Сыктывкар
  • 22 — 23 марта 2025 года. Чемпионат России. Сыктывкар
  • 29 марта — 6 апреля 2025 года. Кубок России. 8-й этап. Апатиты, Кировск
  • 12 — 13 апреля 2025 года. Чемпионат России. Апатиты, Мончегорск
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