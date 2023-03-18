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18 марта, 13:17

Якимушкин — о невыходе в финал спринта: «Лыжа соскользнула немного правее, чем я ожидал, палкой попал в межу и упал»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник сборной России, серебряный призер Олимпиады-2022 Иван Якимушкин рассказал, почему не прошел в финал спринта на чемпионате России в Тюмени. Спортсмен занял шестое место в квалификации.

— Трасса достаточно рыхлая, погода плюсовая. Такое бывает. Лыжа соскользнула немного правее, чем я ожидал, палкой попал в межу и упал. Кажется очень неуместным такое медленное... Получается, что ты сначала попадаешь палкой в лыжу, тебя это стопорит, ты понимаешь, что удержаться не можешь. Сам подгибаешься, и падаешь на коленки. Столкновение? Столкновения не было.

— Из-за погоды такое?

— Не из-за погоды, просто определенные сложности, потому что трасса мягкая. Устоять сложно.

— А соль не помогла?

— Она помогла, но рыхлость все равно сохраняется.

Ранее прошел финал спринта по лыжным гонкам на чемпионате России, победителем которого стал Сергей Устюгов.

Иван Якимушкин
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