Грухвина одержала победу в квалификации спринта на этапе Кубка России в Кировске
Российская лыжница Анна Грухвина одержала победу на квалификации женского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка России сезона- 2022/2023.
Она прошла дистанцию за 3 минуты и 18,48 секунд.
Второй пришла Наталья Непряева с отставанием в 0,38 секунды. Третьем место заняла Дарья Непряева (+1,30).
Лыжные гонки.
Кубок России, восьмой этап.
Спринт, свободный стиль.
Женщины. Квалификация
1. Анна Грухвина (Тюменская область) — 3.18,48.
2. Наталья Непряева (Архангельская область) — отставание 0,38 секунды.
3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +1,30.
Новости