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1 марта, 21:01

Губерниев о взаимоотношениях Большунова и Степановой: «Важно, что объединившись, они одержали победу»

Дарик Агаларов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о взаимоотношениях российских лыжников Александра Большунова и Вероники Степановой.

«Наша великая команда по лыжам, где присутствовали Лазутина, Гаврылюк, Вяльбе, Данилова, могла годами друг с другом не разговаривать. Но при этом выигрывали медали и были лучшими подругами на пьедестале. Никого не волнует, что в жизни происходит у спортсменов. Важно, что объединившись, они одержали победу. Терки между ними — это уже второстепенный вопрос. Для большой цели люди всегда объединяются», — сказал Губерниев «СЭ».

После скиатлона Степанова критиковала Большунова за то, что тот не поздравил с победой своих оппонентов.

28 февраля спортсмены стали победителями смешанной эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске в составе команды Республики Татарстан.

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Александр Большунов
Вероника Степанова
Дмитрий Губерниев
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