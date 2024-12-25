Крупицкая выиграла масс-старт свободным стилем на чемпионате России в Кирово-Чепецке

Представительница Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая стала победительницей масс-старта на 30 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 15 минут 18,7 секунды.

Второй финишировала Мария Истомина с отставанием в 0,1 секунды. Третье место заняла Арина Каличева (+0,7). Обе спортсменки выступают за Москву.

Гонка свободным стилем с общим стартом на 50 км у мужчин пройдет в четверг, 26 декабря.