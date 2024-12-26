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Сегодня, 13:03

Ардашев стал чемпионом России в марафоне на 50 км, Большунов финишировал вторым

Алина Савинова
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Представитель Республики Татарстан Сергей Ардашев одержал победу в мужском марафоне на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

26-летний лыжник преодолел дистанцию за 2 часа и 32,9 секунды.

Вторым стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, его отставание — 0,7 секунды. Тройку призеров замкнул Павел Соловьев (+1,6).

Днем ранее женский масс-старт на 30 км свободным стилем выиграла Евгения Крупицкая. Серебро завоевала Мария Истомина, бронзу — Арина Каличева.

Александр Большунов
Павел Соловьев
Сергей Ардашев
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