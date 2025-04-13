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13 апреля, 13:02

Большунов стал победителем масс-старта на 70 км на чемпионате России

Алина Савинова
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Егор Митрошин, Александр Большунов, Иван Якимушкин.
Фото Скриншот трансляции

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл масс-старт на 70 км свободным стилем на чемпионате России в Мончегорске.

28-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 37 минут 17,1 секунды.

Вторым стал Егор Митрошин, который уступил Большунову 44,2 секунды. Третье место занял Иван Якимушкин (+45,1).

Днем ранее в женском масс-старте на 50 км победу одержала Дарья Канева. Второй финишировала Елизавета Пантрина, третьей — Анастасия Кулешова.

Чемпионат России по лыжным гонкам

Мончегорск

Мужчины

Масс-старт. 70 км, свободный стиль

Топ-6

1. Александр Большунов — 2:37.17,1

2. Егор Митрошин — 44,2

3. Иван Якимушкин — 45,1

4. Виктор Семенов — 45,5

5. Владимир Фролов — 46,1

6. Дмитрий Кондрашов — 46,8

Александр Большунов
Егор Митрошин
Иван Якимушкин
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