Большунов стал победителем масс-старта на 70 км на чемпионате России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл масс-старт на 70 км свободным стилем на чемпионате России в Мончегорске.
28-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 37 минут 17,1 секунды.
Вторым стал Егор Митрошин, который уступил Большунову 44,2 секунды. Третье место занял Иван Якимушкин (+45,1).
Днем ранее в женском масс-старте на 50 км победу одержала Дарья Канева. Второй финишировала Елизавета Пантрина, третьей — Анастасия Кулешова.
Чемпионат России по лыжным гонкам
Мончегорск
Мужчины
Масс-старт. 70 км, свободный стиль
Топ-6
1. Александр Большунов — 2:37.17,1
2. Егор Митрошин — 44,2
3. Иван Якимушкин — 45,1
4. Виктор Семенов — 45,5
5. Владимир Фролов — 46,1
6. Дмитрий Кондрашов — 46,8
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