Осипов и Ардашев выиграли командный спринт на чемпионате России, команда Большунова — третья
Лыжники Владислав Осипов и Сергей Ардашев заняли первое место в командном спринте классическим стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
В финале спортсмены преодолели дистанцию за 24 минуты 18,85 секунды.
Вторыми стали Алексей Червоткин и Александр Терентьев (отставание — 0,51 секунды), третьими — Иван Горбунов и Александр Большунов (+0,59 секунды).
Ранее у женщин командный спринт выиграли Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко.
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 25 февраля по 8 марта.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Мужчины
Командный спринт, классический стиль
1. Владислав Осипов — Сергей Ардашев (Татарстан-2) — 24 минуты 18,85 секунды
2. Алексей Червоткин — Александр Терентьев (Тюменская область-1) — отставание 0,51 секунды
3. Иван Горбунов — Александр Большунов (Татарстан-1) — 0,59
4. Егор Митрошин — Константин Тиунов (ХМАО-Югра-1) — 2,35
5. Дмитрий Жуль — Данила Карпасюк (Красноярский край-1) — 2,39
6. Владимир Фролов — Сергей Забалуев (Татарстан-3) — 2,41