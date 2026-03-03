Осипов и Ардашев выиграли командный спринт на чемпионате России, команда Большунова — третья

Лыжники Владислав Осипов и Сергей Ардашев заняли первое место в командном спринте классическим стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

В финале спортсмены преодолели дистанцию за 24 минуты 18,85 секунды.

Вторыми стали Алексей Червоткин и Александр Терентьев (отставание — 0,51 секунды), третьими — Иван Горбунов и Александр Большунов (+0,59 секунды).

Ранее у женщин командный спринт выиграли Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 25 февраля по 8 марта.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины

Командный спринт, классический стиль

1. Владислав Осипов — Сергей Ардашев (Татарстан-2) — 24 минуты 18,85 секунды

2. Алексей Червоткин — Александр Терентьев (Тюменская область-1) — отставание 0,51 секунды

3. Иван Горбунов — Александр Большунов (Татарстан-1) — 0,59

4. Егор Митрошин — Константин Тиунов (ХМАО-Югра-1) — 2,35

5. Дмитрий Жуль — Данила Карпасюк (Красноярский край-1) — 2,39

6. Владимир Фролов — Сергей Забалуев (Татарстан-3) — 2,41

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