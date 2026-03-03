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3 марта, 08:30

Евтягина и Крамаренко стали чемпионками России в командном спринте

Алина Савинова

Лыжницы Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко выиграли командный спринт классическим стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

В финале спортсменки преодолели дистанцию за 28 минут 43,29 секунды.

Вторыми стали Ольга Царева и Дарья Канева (отставание — 0,92 секунды), третьими — Лидия Горбунова и Вероника Степанова (+1,04 секунды).

Перед самым финишем лидировала Елизавета Пантрина, выступающая в одной команде с Алисой Жамбаловой, однако спортсменка упала и не смогла побороться за медали.

Позднее на старт выйдут мужчины. Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 25 февраля по 8 марта.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Женщины

Командный спринт, классический стиль

1. Екатерина Евтягина — Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 28 минут 43,29 секунды

2. Ольга Царева — Дарья Канева (Коми-1) — отставание 0,92 секунды

3. Лидия Горбунова — Вероника Степанова (Татарстан-1) — 1,04

4. Мария Истомина — Алена Баранова (Ленинградская область-1) — 2,03

5. Руслана Дьякова — Ксения Шорохова (Тюменская область-2) — 2,05

6. Анна Мачехина — Анна Королева (Белоруссия) — 6,14

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Вероника Степанова
Ольга Царева
Дарья Канева
Екатерина Евтягина
Лидия Горбунова
Наталья Крамаренко
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