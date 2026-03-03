Евтягина и Крамаренко стали чемпионками России в командном спринте
Лыжницы Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко выиграли командный спринт классическим стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
В финале спортсменки преодолели дистанцию за 28 минут 43,29 секунды.
Вторыми стали Ольга Царева и Дарья Канева (отставание — 0,92 секунды), третьими — Лидия Горбунова и Вероника Степанова (+1,04 секунды).
Перед самым финишем лидировала Елизавета Пантрина, выступающая в одной команде с Алисой Жамбаловой, однако спортсменка упала и не смогла побороться за медали.
Позднее на старт выйдут мужчины. Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 25 февраля по 8 марта.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Женщины
Командный спринт, классический стиль
1. Екатерина Евтягина — Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 28 минут 43,29 секунды
2. Ольга Царева — Дарья Канева (Коми-1) — отставание 0,92 секунды
3. Лидия Горбунова — Вероника Степанова (Татарстан-1) — 1,04
4. Мария Истомина — Алена Баранова (Ленинградская область-1) — 2,03
5. Руслана Дьякова — Ксения Шорохова (Тюменская область-2) — 2,05
6. Анна Мачехина — Анна Королева (Белоруссия) — 6,14
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