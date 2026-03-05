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5 марта, 09:20

Ларьков, Осипов, Филимонов и Забалуев выиграли эстафету на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Сергей Ярошенко
Фото ФЛГР

Команда Республики Татарстан-2 выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов и Сергей Забалуев преодолели дистанцию за 1 час 13 минут 31,6 секунды.

Второй стала команда Республики Татарстан-1 (Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Александр Большунов) с отставанием 0,1 секунды. Третье место заняла команда Республики Коми-1 (Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин, Кирилл Кочегаров) с отставанием 0,5 секунды.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

Александр Большунов.Большунов остался без золота в эстафете. Он второй год подряд проигрывает финиш Забалуеву

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины

Эстафета

1. Татарстан-2 (Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов, Сергей Забалуев) — 1:13.31,6

2. Татарстан-1 (Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Александр Большунов) — 0,1

3. Коми-1 (Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин, Кирилл Кочегаров) — 0,5

4. Тюменская область (Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артем Мальцев) — 1,8

5. Ленинградская область (Егор Гусак, Илья Трегубов, Никита Денисов, Александр Бакуров) — 1.45,5

6. ХМАО-Югра (Андрей Кузнецов, Константин Тиунов, Андрей Мельниченко, Егор Митрошин) — 2.16,2

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Александр Большунов
Алексей Виценко
Андрей Ларьков
Антон Тимашов
Евгений Семяшкин
Иван Горбунов
Илья Порошкин
Сергей Ардашев
Владислав Осипов
Денис Филимонов
Кирилл Кочегаров
Сергей Забалуев
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