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5 марта, 06:00

Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция мужской эстафеты

Мужская эстафета чемпионата России по лыжным гонкам состоится 5 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Мужская эстафета на чемпионате России по лыжным гонкам 2026 состоится в четверг, 5 марта. Соревнования пройдут в лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске. Начало гонки 4х7,5 км — в 8.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляции чемпионата России по лыжным гонкам 2026 показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Также следить за гонками можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Результаты и обзоры доступны в разделе чемпионата России по лыжным гонкам на сайте «СЭ».

Чемпионат России по лыжным гонкам 2026 проходит в Южно-Сахалинске (Сахалин) с 25 февраля по 8 марта.

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