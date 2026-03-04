Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция женской эстафеты

В среду, 4 марта, на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет женская эстафета. Начало гонки — в 8.00 по московскому времени.

Трансляцию соревнований в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 7.30 мск, за полчаса до начала гонок. Также смотреть прямой эфир можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального спортивного канала).

Расписание чемпионата России в актуальном виде, результаты соревнований и последние новости доступны в разделе лыжных гонок на нашем сайте.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.