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4 марта, 06:00

Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция женской эстафеты

Женская эстафета на чемпионате России состоится 4 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

В среду, 4 марта, на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет женская эстафета. Начало гонки — в 8.00 по московскому времени.

Трансляцию соревнований в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 7.30 мск, за полчаса до начала гонок. Также смотреть прямой эфир можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального спортивного канала).

Расписание чемпионата России в актуальном виде, результаты соревнований и последние новости доступны в разделе лыжных гонок на нашем сайте.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

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