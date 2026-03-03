Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция командного спринта начнется в 6.00 мск
Командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам состоится 3 марта
Женский и мужской командные спринты классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам 2026 состоятся во вторник, 3 марта. Соревнования принимает лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» в Южно-Сахалинске.
Расписание чемпионата России по лыжным гонкам на 3 марта (вторник)
- 6.00. Женщины. Командный спринт классическим стилем
- 6.30. Мужчины. Командный спринт классическим стилем
Начало гонок — по московскому времени.
Где смотреть трансляции
В прямом эфире трансляции чемпионата России по лыжным гонкам 2026 ведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Также следить за гонками можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
Результаты и обзоры доступны в разделе чемпионата России по лыжным гонкам на сайте «СЭ».
Чемпионат России по лыжным гонкам 2026 проходит в Южно-Сахалинске (Сахалин) с 25 февраля по 8 марта.
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