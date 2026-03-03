Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция командного спринта (финал)

Во вторник, 3 марта, на чемпионате России по лыжным гонкам пройдут командные спринты. Начало финала у женщин — в 8.00 по московскому времени, у мужчин — в 8.30 мск.

Соревнования в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и сайт matchtv.ru. Также смотреть прямой эфир можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального спортивного канала).

Днем ранее состоялись спринты свободным стилем. Победителем мужской гонки стал Александр Большунов, вторым — Егор Митошин, третьим — Иван Горбунов. Золото у женщин завоевала Елизавета Пантрина, серебро у Вероники Степановой, бронза у Евгении Крупицкой.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.