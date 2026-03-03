Лыжи
Чемпионат России
Новости
Статьи
Уведомления
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

3 марта, 06:00

Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция командного спринта (финал)

Командный спринт на чемпионате России состоится 3 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Во вторник, 3 марта, на чемпионате России по лыжным гонкам пройдут командные спринты. Начало финала у женщин — в 8.00 по московскому времени, у мужчин — в 8.30 мск.

Соревнования в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и сайт matchtv.ru. Также смотреть прямой эфир можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального спортивного канала).

Днем ранее состоялись спринты свободным стилем. Победителем мужской гонки стал Александр Большунов, вторым — Егор Митошин, третьим — Иван Горбунов. Золото у женщин завоевала Елизавета Пантрина, серебро у Вероники Степановой, бронза у Евгении Крупицкой.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Би-би-си сообщила о сожжении автобуса во время беспорядков в Белфасте
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый вертолет. Что известно
Силы ПВО сбили три БПЛА на подлете к Москве
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция командного спринта начнется в 6.00 мск

Евтягина и Крамаренко стали чемпионками России в командном спринте
Новости
RSS RSS
Все новости