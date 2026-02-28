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28 февраля, 06:30

Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция смешанной эстафеты

На чемпионате России по лыжным гонкам состоится смешанная эстафета
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Смешанная эстафета на чемпионате России по лыжным гонкам будет проведена в субботу, 28 февраля. Начало — в 8.30 по московскому времени.

В прямом эфире гонку покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за результатами чемпионата России и других турниров можно в разделе лыжных гонок на сайте «СЭ».

Чемпионат России по лыжным гонкам 2026 года проходит в лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта. После смешанной эстафеты будут проведены спринты свободным стилем, командные спринты классическим стилем, а также мужская и женская эстафеты и масс-старты.

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