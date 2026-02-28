Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция смешанной эстафеты

Смешанная эстафета на чемпионате России по лыжным гонкам будет проведена в субботу, 28 февраля. Начало — в 8.30 по московскому времени.

В прямом эфире гонку покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за результатами чемпионата России и других турниров можно в разделе лыжных гонок на сайте «СЭ».

Чемпионат России по лыжным гонкам 2026 года проходит в лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта. После смешанной эстафеты будут проведены спринты свободным стилем, командные спринты классическим стилем, а также мужская и женская эстафеты и масс-старты.