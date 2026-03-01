Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция спринта

Женский и мужской спринт на чемпионате России по лыжным гонкам 2026 состоится 1 марта

Женский и мужской спринты на чемпионате России по лыжным гонкам 2026 состоятся в воскресенье, 1 марта. Соревнования принимает лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» в Южно-Сахалинске.

Расписание чемпионата России по лыжным гонкам на 1 марта (воскресе нье)

6.00. Женщины. Спринт свободным стилем — квалификация

6.30. Мужчины. Спринт свободным стилем — квалификация

8.00. Женщины. Спринт свободным стилем — финалы

8.30. Мужчины. Спринт свободным стилем — финалы

Начало гонок — по московскому времени.

Где смотреть трансляции

В прямом эфире трансляции чемпионата России по лыжным гонкам 2026 показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Также следить за гонками можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Результаты и обзоры доступны в разделе чемпионата России по лыжным гонкам на сайте «СЭ».

Чемпионат России по лыжным гонкам 2026 проходит в Южно-Сахалинске (Сахалин) с 25 февраля по 8 марта.