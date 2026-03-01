Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция спринта
Женский и мужской спринт на чемпионате России по лыжным гонкам 2026 состоится 1 марта
Женский и мужской спринты на чемпионате России по лыжным гонкам 2026 состоятся в воскресенье, 1 марта. Соревнования принимает лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» в Южно-Сахалинске.
Расписание чемпионата России по лыжным гонкам на 1 марта (воскресенье)
- 6.00. Женщины. Спринт свободным стилем — квалификация
- 6.30. Мужчины. Спринт свободным стилем — квалификация
- 8.00. Женщины. Спринт свободным стилем — финалы
- 8.30. Мужчины. Спринт свободным стилем — финалы
Начало гонок — по московскому времени.
Где смотреть трансляции
В прямом эфире трансляции чемпионата России по лыжным гонкам 2026 показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Также следить за гонками можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
Результаты и обзоры доступны в разделе чемпионата России по лыжным гонкам на сайте «СЭ».
Чемпионат России по лыжным гонкам 2026 проходит в Южно-Сахалинске (Сахалин) с 25 февраля по 8 марта.
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