Лыжи
Чемпионат России
Новости
Статьи
Уведомления
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

25 февраля, 08:01

Бородавко считает, что джетлаг не будет проблемой для лыжников на чемпионате России

Сергей Ярошенко

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокмментировал возможную проблему с джетлагом у лыжников на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

«Спортсмены готовы к старту. Кто-то приехал раньше, кто-то позже. Гонки покажут, насколько хорошо наши спортсмены подошли к чемпионату России. Джетлаг не станет проблемой, так как советские специалисты давно придумали методику, как привыкать к разнице во времени», — цитирует Бородавко ТАСС.

Первенство страны проходит с 25 февраля по 8 марта.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Юрий Бородавко
Читайте также
Возобновление поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае. Что известно
В МВД назвали предлоги мошенников для кражи личных данных
Дуглас Сантос будет основным в Бразилии, «Спартак» увидит, кого отдал бесплатно. Кто из игроков РПЛ едет на ЧМ-2026
«Вегас» победил «Каролину» в первом матче финала Кубка Стэнли
Ортопед назвал причины жжения в стопах
Вы знали, что в 1980 году в Уругвае прошел мини-чемпионат мира — Мундиалито? В нем играл 20-летний Марадона
Популярное видео
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате России по лыжным гонкам

Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Новости
RSS RSS
Все новости