Бородавко считает, что джетлаг не будет проблемой для лыжников на чемпионате России

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокмментировал возможную проблему с джетлагом у лыжников на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

«Спортсмены готовы к старту. Кто-то приехал раньше, кто-то позже. Гонки покажут, насколько хорошо наши спортсмены подошли к чемпионату России. Джетлаг не станет проблемой, так как советские специалисты давно придумали методику, как привыкать к разнице во времени», — цитирует Бородавко ТАСС.

Первенство страны проходит с 25 февраля по 8 марта.

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