Большунов выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в спринте свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка России сезона-2022/2023.

Он прошел дистанцию за 2 минуты и 51,1 секунды. Вторым пришел Андрей Краснов с отставанием в 3 секунды. Третье место занял Глеб Ретивых (+3,5).

Лыжные гонки.

Кубок России, восьмой этап.

Спринт, свободный стиль.

Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 2.51,1.

2. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — отставание 3,0 секунды.

3. Глеб Ретивых (Тюменская область) +3,5.