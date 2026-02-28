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28 февраля, 13:21

Большунов не вышел к партнерам на финише после победы в смешанной эстафете

Анастасия Пилипенко

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не вышел к партнерам после победы в смешанной эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.

Помимо Большунова за первую команду Республики Татарстан выступали олимпийская чемпионка Вероника Степанова, Сергей Ардашев и Лидия Горбунова. Большунов бежал на втором этапе. Позднее он принял участие с командой в совместной фотосессии.

Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске и завершится 8 марта.

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Источник: ТАСС
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Александр Большунов
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