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3 марта, 19:42

Большунов: «Я не считаю медали. И это не только чемпионата России касается, но и других соревнований»

Ана Горшкова
Корреспондент

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов признался, что не считает, сколько медалей он выиграл.

1 марта Большунов победил в спринте свободным стилем на чемпионате России-2026 в Южно-Сахалинске и стал 29-кратным чемпионом турнира.

«Просто не считаю медали. И это не только чемпионата России касается, но и других соревнований. Как бы есть — и классно. Также есть к чему стремиться и чего добиваться. Потому что когда начинаешь считать, мне кажется, ты уже какую-то планку себе ставишь. Поэтому планки никакой не ставил, поэтому добавляется — и хорошо. Значит, идем в правильном направлении», — сказал Большунов в эфире «России 24».

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Александр Большунов
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