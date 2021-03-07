Хотя этот марафон для Клебо такая же драма, как и для Александра

Если на старт соревнований выходят два великих спортсмена, для одного из них гонка точно закончится драмой. Мужской марафон на чемпионате мира-2021 получился настолько странным, что в проигрыше оказались оба главных действующих лица. И для кого такая развязка большая трагедия — для Клебо, лишившегося золота, или для Большунова, лишившегося возможности побороться за него, — большой вопрос.

Лучший марафон в жизни Клебо

Йоханнес провел выдающуюся гонку. В лыжном мире постоянно подшучивали над ним — мол, бегает только спринты. На марафонах Клебо никогда в десятку не попадал. Даже на внутренних стартах. А тут — целый чемпионат мира. Перед стартом норвежец шутил, что его задача — не проиграть больше шести минут победителю. Все понимали, что он лукавит. Но вот чтобы настолько...

Йоханнес провел потрясающую гонку. Терпел, иногда выходил в лидеры. С каждым километром его акции росли. Все понимали: если дело дойдет до финишных разборок, шансы против него минимальны у всех. Последние километры шли строго по его сценарию. Молотя вместе с Большуновым и Иверсеном в последний подъем, он наверняка уже мысленно считал себя чемпионом. Человеком, который повторит подвиг Петтера Нортуга: выиграет и спринт, и марафон на одном турнире.

Перед стартом гонки Клебо наверняка с радостью согласился бы на любую медаль. В итоге он пересек финишную черту вообще первым. Фантастика. Но счастье на его улице было недолгим. После разбора эпизода со стороны жюри он остался вообще ни с чем. Дисквал. Можете представить, какую гамму эмоций он испытал за несколько минут? И хотя Йоханнес был не прав в финишном створе, о чем говорит решение судей, очевидно, что намеренно ломать палку Большунову он не собирался. Произошедшее — несчастный случай для него. Драма.

Большунов «убит» из-за того, что у него забрали даже возможность побороться на финише

Александр вообще стал жертвой чудовищных обстоятельств. И больше всего ему обидно, что он даже не получил шанса зарубиться с Клебо на финише. Непонятно, чем бы все там закончилось, но сам факт, что у россиянина отняли даже возможность стать Королем лыж, угнетает его больше всего.

Сан Санычу этот марафон давался крайне тяжело. Он ловил просветы, но отыгрывал. Шел в подъемы на зубах. Очень грамотно отработал последнюю гору и с первой позиции выходил на финишную прямую. Большунов летел к мечте, а у него ее забрали. Обыграли бы в честной борьбе — было бы обидно, но по-другому. А эта сломанная — из-за попытки Клебо втиснуться в коридор — палка просто сломала его мечту. Он чувствовал в себе силы дать бой Йоханнесу на прямой, но случилось вот такое. Столько пахать и так близко подойти к званию Короля лыж, а на последнем шаге получить удар судьбы со стороны.

В итоге чемпионом мира в марафоне стал Иверсен, который еще за 100 м до финиша о подобном даже помыслить не мог. И такое золото вряд ли можно назвать заслуженным, об этом говорит сам Эмиль. А Большунов свою серебряную медаль даже вешать на шею отказался. Такая ему не нужна. Понять его очень просто.

Что в лыжном спринте, что в шорт-треке, когда спортсмен сбивает или сильно мешает другому, пострадавшего автоматически выводят в следующий раунд. А американкам во время Олимпиады-2016 в схожей ситуации вообще разрешили перебежать легкоатлетическую эстафету. Те уронили палочку, но потом пожаловались, что это произошло из-за бразильянок — якобы те помешали. В итоге представительницы США выиграли.

Так почему бы FIS не вручить два золота сейчас? Очевидно, что, если бы не нарушение со стороны Клебо, пусть даже неумышленное, Большунов не оставил бы Иверсену никаких шансов. К Эмилю претензий быть не может, но два золота в такой ситуации выглядели бы логичным исходом. Вместо этого мы получаем двух «убитых» мужиков, которые бились за победу, а остались ни с чем. И Иверсена, которого лучшим в мире марафонцем, несмотря на соответствующую медаль, не считает никто.