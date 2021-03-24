20-летняя Вероника Степанова в этом году стала чемпионкой мира среди юниорок в личной гонке, съездила на взрослый чемпионат мира и дебютировала на этапе Кубка. Редко кто в ее возрасте может похвастать такими успехами.

Карьера Степановой пока развивается словно в сказке. Таких ярких юниорок у нас не было давно. Вероника выиграла золото в личной гонке, а потом в эстафете на своем этапе отыграла большое отставание, совсем немного уступив на финише шведке. Потом Степанову взяли на взрослый чемпионат мира, где, правда, ни одной гонки она не пробежала. Но на финальном этапе Кубка мира в Швейцарии Вероника была 40-й и 27-й — для дебюта более чем достойно. Потом выиграла три золота на юниорском первенстве страны. Теперь она будет биться со всеми лучшими нашими лыжницами на чемпионате страны в Тюмени.

Удивило, что Йохауг на тренировке ходила пешком

— Силы после такого сложного сезона еще остались? — вопрос Степановой.

— На юниорском первенстве России я как-то перезагрузилась, набралась новых эмоций. Так что приехала в Тюмень с хорошим настроением, силы еще есть. Точно побегу классический спринт и коньковую гонку на 10 км, а там решим по самочувствию.

— Какие цели перед собой ставите? Обыграть девчонок из взрослой сборной — это уже реально?

— Конечно, хочется обыгрывать всех. И можно обыграть практически любого, но в конкретном старте, к которому ты себя подводила. Сейчас такой возможности нет, нужно будет выдавать все, что осталось. Думаю, основная цель — попасть в топ-6. На этапе Кубка мира я убедилась, что не нужно никого бояться. Все живые люди, а не машины. Кроме только Александра Большунова, ха-ха.

— Что вам дала поездка на взрослый чемпионат мира, если ни одной гонки вы не бежали?

— Попасть в состав на взрослый «мир» из юниорской сборной — это уже шаг вперед. Я особо не расстроилась, что меня не поставили на гонки. Все было честно и по спортивному принципу.

— Получилось в Оберстдорфе подсмотреть что-то интересное?

— Ну, видела голый торс Клебо, например. До старта чемпионата мира несколько раз пересеклись на тренировке с Терезой Йохауг. Меня очень удивило, что она ходила пешком, вот реально пешком! Не думала, что такое возможно. Перекинулась парой слов с Хеленой Фоссесхольм, с ней мы раньше общались в Instagram. Было очень интересно посмотреть изнутри, как вообще функционирует команда, какие связи с сервисом и так далее. Есть заметная разница между юниорским составом и взрослым.

— У нас в циклических видах было много талантливых юниоров, которые ко взрослому спорту подходили выжатыми как лимон и уже ничего не могли показать. Вашу подготовку, наоборот, совсем не форсировали?

— У меня все шло очень постепенно. Тренер меня берег, лишний раз не возил ни на какие всероссийские соревнования. Что такое силовая и как тягать железо, я впервые узнала только в 2019 году перед юниорским первенством мира. Мы тогда пришли в зал, девочки начали разминаться, и Наташа Мекрюкова взяла блин 25 кг. А это половина моего веса! Для меня это был шок. Но сейчас я уже справляюсь с силовой вполне нормально.

— Как и с кем вы будете готовиться к следующему сезону?

— Мы разговаривали об этом с Еленой Валерьевной Вяльбе еще на чемпионате мира в Оберстдорфе. Выбор был: либо я остаюсь в юниорской сборной с Артемием Гельмановым, либо двигаюсь дальше с Егором Сориным. Конечно, я приняла решение двигаться дальше.

— Нет опасений в таком возрасте сломаться под нагрузками? Все-таки у Сорина в группе спортсменки гораздо старше вас.

— Страха нет. Обычно я быстро адаптируюсь в новой команде, легко нахожу со всеми общий язык. Естественно, с тренером мы обсудим план на сезон и постараемся сделать так, чтобы адаптация прошла максимально мягко.

— Есть в планах попадание на Олимпийские игры в Пекин?

— Конечно. Как говорил Наполеон, в рюкзаке каждого солдата лежит жезл маршала. Мы с Егором Владимировичем еще все обсудим, но думаю, его амбиции и мои — это тот сплав, который должен принести успех.

Ориентир — это Александр Большунов

— Вы с Камчатки, где горные лыжи популярнее беговых. Как стали именно бегать на лыжах?

— Лыжная база была рядом с домом. Поначалу это было как развлечение, мы просто играли. А после первых соревнований уже появился азарт. Горные лыжи я тоже люблю, меня на них поставили одноклассники. Сейчас, правда, стараюсь это минимизировать из-за риска травм. Но и на беговых спуски, как говорят тренеры, прохожу хорошо. На самом деле, мы специально отрабатывали технику прохождения спусков, потому что на этом участке трассы можно проиграть очень много.

— Как относитесь к идее Елены Вяльбе ввести в сборной запрет на соцсети? Вы в Instagram как раз достаточно активны.

— Это довольно резкое решение. Мне кажется, кто-то, наоборот, так отдыхает, отвлекается, снимает напряжение. Не могу сказать, что я зависима от соцсетей. И последнее время большую часть моего Instagram веду не я. Появился человек, который взял на себя все вопросы по спонсорам, контрактам и так далее. Но, естественно, все под моим контролем.

— Ваша жизнь сильно изменилась в этом году? Вряд ли еще в прошлом сезоне могла идти речь о личном менеджере.

— Конечно. Я очень довольна, что все задачи удалось выполнить. Но в то же время прекрасно понимаю, что юниорский чемпионат мира — это старт, на котором ничего не заканчивается, а только начинается. И цель нужно ставить не прибавлять по сто подписчиков в день, а выигрывать соревнования. В этом смысле мой ориентир — это Александр Большунов. Он не только гениальный спортсмен, но и умеет работать с медиа и с публикой.

Вероника Степанова

Родилась 3 января 2001 года в Камчатском крае.

Чемпионка мира среди юниорок (2021). Двукратный серебряный призер первенства мира среди юниоров (2019, 2021). Трехкратная чемпионка России среди юниорок.

Лучшее место на этапах Кубка мира — 27-е.