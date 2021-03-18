Тренер одной из групп сборной России Олег Перевозчиков подвел итоги года, в котором его спортсмен Иван Якимушкин стал серебряным призером чемпионата мира в эстафете

Группа Перевозчикова часто оставалась в тени более звездных групп Юрия Бородавко и Маркуса Крамера. Спортсменов, способных бороться за победу в общем зачете Кубка мира, вроде Александра Большунова и Сергея Устюгова у Перевозчикова не было. Хотя локомотивом группы долгое время был призер Олимпийских игр и чуть ли не самый стабильный российский лыжник Максим Вылегжанин.

Если судить по результатам, нынешний сезон группа Перевозчикова однозначно может записать в актив. Иван Якимушкин в составе эстафеты выиграл серебро чемпионата мира, а также стал вторым в общем зачете Кубка мира вслед за Большуновым. При этом именно Перевозчикова много критиковали по ходу чемпионата мира и даже ставили под сомнение будущее его группы. Причина: не лучшая форма Якимушкина именно в Оберстдорфе, а также тот факт, что остальные лыжники из этой группы по ходу сезона не блистали.

Некоторые сборы провели без врача и массажиста

— В целом я не удовлетворен итогами сезона, — заявил Перевозчиков в интервью «СЭ». — Не все получилось. Тщательный анализ еще предстоит, но предварительно я думаю, что тут помешал целый комплекс причин, всего понемножку. Например, из-за пандемии не удалось реализовать план в летний подготовительный период. Два подряд сбора мы провели в Ижевске, спасибо за это директору комплекса имени Кулаковой. Он действительно даже в ущерб себе выполнил все требования Роспотребнадзора и решился нас принять. Но все равно, два подряд сбора в одном месте — это не совсем то. Плюс у нас постоянно менялся медицинский персонал. Основной врач ушел, пришел другой, потом он заболел коронавирусом, потом заболел и массажист... Некоторые сборы мы провели без врача и без массажа.

Соответственно, восстановления не хватало. До «Тур де Ски» ребята выступали неплохо, я думал, что после многодневки проведем какой-то период без стартов, но этого не удалось. У нас в команде очень жесткая конкуренция, и, возможно, нам не удалось грамотно подвестись именно к Оберстдорфу...

— Второе место в общем зачете Кубка мира для Якимушкина все равно круто, даже если учесть отсутствие норвежцев. Почему все-таки на чемпионате мира ему не удалось выступить по максимуму?

— Начнем с того, что Ваня — единственный в нашей группе, кто не болел коронавирусом. И единственный, кто сумел ровно пройти весь сезон. Его восьмое место на скиатлоне, где впереди были пятеро норвежцев, в принципе равно третьему месту в гонке без них. То есть он выступил примерно в свою силу, просто раньше норвежцев не было, а тут они приехали.

— Что случилось с Якимушкиным в эстафете?

— На первом этапе Леша Червоткин был единственным, кто бежал на лыжах без мази. Остальные были с мазью и резко отстали. Поэтому на второй этап без мази вышли уже все команды, включая и Якимушкина, конечно. Но одно дело — торить лыжню впереди, и другое — идти позади группой, что всегда быстрее и экономичнее.

— Почему Андрей Мельниченко, которого тоже считали кандидатом в эстафету, сейчас далек от своих лучших результатов?

— У него проблемы со спиной. Из-за этого в подготовительный период он недобрал необходимого объема специальной работы. И если в начале сезона этого еще хватало, то в конце стало очевидно, что на старых запасах далеко не уедешь.

— Илья Семиков. На него в Оберстдорфе надеялись в марафоне, но тоже совсем не получилось.

— Илья у нас ярко выраженный классист. А гонок классическим стилем в этом году было совсем немного. Готовясь к чемпионату мира, мы еще и несколько стартов пропустили. И со слов Ильи, ему не хватило именно соревновательной практики. Если бы простартовался заранее, все было бы гораздо лучше. Потому что на марафоне в Санкт-Морице он даже коньковым стилем смог заехать в топ-30.

Клебо поступил как джентльмен

— Что с Андреем Ларьковым и Александром Бессмертных? Почему они не смогли даже попасть в команду на Кубок мира?

— Оба в сентябре переболели коронавирусом. Андрей более или менее отошел, а Саша до сих пор совсем не в своих кондициях. Надеюсь, хотя бы к лету восстановится. У Сергея Ардашева похожая беда: он выиграл «Красногорскую лыжню», приехал домой и тоже заболел. Времени для подготовки к юниорскому первенству мира там уже почти не было, и то, что он смог стать в спринте хотя бы третьим, — уже хорошо. Еще хочу сказать про Антона Тимашова. Он по спортивному принципу на Кубок мира не прошел, но на внутренних соревнованиях ни разу не был ниже третьего места. Это уже уровень, от которого можно отталкиваться на будущий год.

— Будут ли в вашей группе какие-то перемены на будущий год? Может, вам врача нового дадут?

— Конечно, мы надеемся на кадровые перемены к лучшему. Но найти подходящего человека сложно. Честно скажу, если врач не может или не хочет выполнять свои функции в команде, то лучше пусть его не будет вообще. План подготовки у нас наработан годами, и я хочу пройти по старой, проверенной схеме.

— Что вы думаете о решении норвежца Клебо не судиться против Большунова и не оспаривать свою дисквалификацию?

— Я смотрю с позиции участника событий, а не зрителя. Это обывателям кажется, что случилось что-то неординарное. На самом деле похожих случаев было много. Когда бежишь, в пылу борьбы бывает, что ты чего-то не замечаешь или делаешь неверное перестроение... У Клебо была масса вариантов траектории движения, но он выбрал тот, где задел локтем Сашу и помешал ему. А то, что он отказался от апелляции, — так он этим признал, что действительно помешал. Это красивый и очень правильный поступок. Поступок джентльмена.