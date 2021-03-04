«На медальную церемонию придем со своей колонкой». Россиянки зажгли после серебра в эстафете

Слова наших девушек после первой медали в Оберстдорфе.

Чемпионат мира. Женщины. Эстафета 4 х 5 км

1. Норвегия (Тирил Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм) — 53.43,2

2. Россия (Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева) — отставание 26,6

3. Финляндия (Ясмин Йенсуу, Йоанна Матинтало, Рита Лиза Ропонен, Криста Пармакоски) — 46,2

4. США (Хайли Суирбул, Сейди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джессика Диггинс) — 47,0

5. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — 1.06,4

6. Швеция (Юнна Сундлинг, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон) — 2.00,0

Яна Кирпиченко: каждая хотела привезти хотя бы секундочку преимущества

— Все переживали и думали только о том, как отработать свой этап. Привезти хотя бы секундочку преимущества. Было очень волнительно. Мы понимали, что это отличный шанс, но в то же время эстафета — самый непредсказуемый вид программы.

Татьяна Сорина: еще летом хотела медаль ЧМ, иначе зачем все это?

— Была задача не кинуться за Йохауг. Но сначала эмоции захлестнули. И только на середине подъема я поняла, что нужно идти своим темпом. Потому что были случаи, когда тут «капали» именно на подъемах, — и нельзя было наступить на те же грабли. На финише я отработала на максимуме, но и Тереза там не пешком шла.

Еще летом в душе у меня был настрой: обязательно нужно бежать на ЧМ. Больше того, хотелось медаль. Иначе зачем все это? Зачем возвращаться после родов и оставлять ребенка дома — чтобы занимать 20-е места? Нет.

У меня еще большой резерв в техническом плане. На спусках я проигрываю соперницам очень много. Так что летом будет над чем поработать.

Юлия Ступак: столько страдали ради этой медали

— Сейчас какое-то опустошение. Столько страдали ради этой медали. Хотя организаторам большой минус за очень грустную атмосферу на церемонии. На медальную, наверное, придем со своей колонкой.

Сегодня все выходили максимально заряженными. Желание было просто бешеное. И очень нервничала после того, как пробежала свой этап. Это спорт, и до самого финиша случиться может все что угодно.

Вчера после общего собрания мы сами посидели вчетвером. Поговорили своим языком. Это проще.

Наталья Непряева: Вяльбе первая вселила в меня надежду после перелома руки

— Юля у нас ответственная за моральный дух в команде. Она нас вчера собрала, и мы хорошо поговорили.

На своем этапе сегодня я старалась проходить гонку с холодной головой. Понимала, что растерять такой колоссальный отрыв не имею права. Догнать тоже было сложно, все-таки у норвежек бежала не какая-то обычная девчонка.

Когда произошло это падение в Фалуне, первой, кто вселил в меня надежду, была Елена Валерьевна. Она спросила: «А что ты сопли распускаешь? Завтра летишь на операцию, а послезавтра — на сбор. Тут даже обсуждать нечего». Колоссальная поддержка была от Юрия Викторовича. Он уверял, что к чемпионату мира я подойду в нормальном состоянии. В итоге получилось не то, что я планировала. Но чуда не могло произойти.

— Хотя сегодня — произошло, — возразила Ступак.