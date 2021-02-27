Возьмет ли Большунов реванш в скиалоне? Или снова будет норвежский хет-трик?

Чего ждать от первой дистанционной гонки на лыжном чемпионате мира.

В субботу чемпионат мира в Оберстдорфе продолжится самым непредсказуемым видом лыжной программы — скиатлоном. В прошлом году на Кубке мира Александр Большунов выиграл в этой дисциплине дважды, а в этом не сумел даже попасть на подиум после знаменитого падения на этапе в Лахти. Тогда Большунов работал в отрыве с четырьмя норвежцами, и эта ситуация с тем же исходом повторилась в минувший четверг в финале классического спринта на чемпионате мира. Норвежцев, правда, на сей раз было трое, но и этого хватило, чтобы изолировать Александра от медалей. Уверен, что лидер нашей сборной не хочет быть участником третьего акта этого дурацкого «балета». Ведь даже второе место для Большунова сейчас будет равносильно поражению.

Будет ли командная тактика?

Если кто-то забыл, то два года назад в Зефельде Александр в скиатлоне тащил на себе пелетон почти всю гонку, потом ушел в отрыв с Шюром Рете и Мартином Сундбю, но в спринтерской разборке на финише стал только вторым, уступив Рете буквально одну десятую секунды. Сундбю уже фактически закончил карьеру, а вот за Рете должок. Как бы то ни было, та гонка показала, что в скиатлоне важна тактика, желательно — командная. В стиле танкового прорыва здесь может выиграть только Тереза Йохауг, да и то не факт.

И в этой ситуации возникает законный вопрос об амбициях наших остальных лыжников, которые после «Тур де Ски» дружно ушли в тень, оставив Большунова на растерзание отдохнувшим на карантине норвежцам. В общем-то, и сейчас вероятность того, что скандинавы снова займут весь подиум, достаточно высока, а вот смогут ли то же самое сделать в условиях жесткой конкуренции со стороны викингов трое россиян, имеющих три первых стартовых номера? И готовы ли они работать на Александра в этой непростой контактной гонке по февральской жаре?

Keeping a cool head will be key for todays first thrilling competitions at the Nordic World Ski Championships in Oberstdorf ?



Thomas Zipfel has got some ideas for in between the heats.. ?#fiscrosscountry #oberstdorf2021 pic.twitter.com/HroWcldHVu — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 25, 2021

Сервисерам ошибиться нельзя

Понятно, что финишные разборки с Рете и даже с Крюгером (Клебо навряд ли будет бороться за подиум) для Большунова — это лотерея. Такого допускать нельзя. Поэтому оптимальная тактика — разорвать пелетон на классическом участке и по возможности уйти в отрыв с кем-то из россиян. А потом окончательно убегать от всех в коньковой части. Надо помнить, что у Александра есть предупреждение за неспортивное поведение, и в случае чего ему светит реальная дисквалификация. Поэтому от норвежцев, которые наверняка захотят спровоцировать россиянина, Большунову надо держаться как можно дальше. Естественно, впереди.

Лидерство важно еще и потому, что идущим во вторых рядах придется тратить дополнительные силы на замес снежной каши. Ну и ключевыми факторами станут подготовка лыж и горнолыжные навыки самих спортсменов. На трассе есть крутые спуски, где серьезную травму на тренировке получил Сергей Устюгов. Ошибиться нашим сервисерам нельзя, потому что катастрофы с непопаданием в мазь наподобие той, что случилась год назад в Тронхейме, Большунов им сейчас не простит. Александр и так был очень взвинчен после неудачи в спринте, и сейчас победа нужна ему как воздух.

Шанс для Ступак

Что касается раскладов у женщин, то тут несомненный фаворит — Тереза Йохауг, однако в этом сезоне норвежка выступала небезупречно. Если десятикратной чемпионке мира не удастся сбросить преследовательниц до финиша, то на последних метрах ее вполне могут «сожрать» и Джесси Диггинс, и Юлия Ступак, и Фрида Карлссон. На прошлом чемпионате мира Йохауг привезла соперницам почти минуту отставания, но как все сложится на крутых горках Оберстдорфа? Кстати, в 2019-м бронзовым призером скиатлона стала Наталья Непряева. Но сейчас она, как и Татьяна Сорина, не в лучшей форме после травмы, и наибольшие шансы на подиум из россиянок все же имеет Юлия Ступак.

В двух словах о регламенте проведения скиатлона. В этой контактной гонке участники используют сразу два стиля — классический и коньковый. Дистанция состоит из двух равных участков (у мужчин — по 15 км, у женщин — по 7,5 км). Сначала лыжники пробегают классический отрезок, затем — коньковый. Гонка начинается в формате масс-старта, а в процессе прохождения трассы у лыжников есть возможность менять лыжи в пит-боксах. Обычно смена лыж происходит перед переходом с классики на свободный стиль, но иногда чаще (в зависимости от желания спортсмена). При этом «переобуваются» участники гонки самостоятельно, без посторонней помощи, так что любой пит-стоп приводит к потере времени. Разные пары лыж могут быть по-разному подготовлены — на каждый из стилей и на разные погодные условия.

Стартовые номера

Женщины

1. Джесси Диггинс (США

2. Эбба Андерссон (Швеция)

3. Юлия Ступак (Россия)

4. Тереза Йохауг (Норвегия)

5. Катарина Хенниг (Германия)

6. Наталья Непряева (Россия)

7. Татьяна Сорина (Россия)

8. Фрида Карлссон (Швеция)

10. Хелене Мари Фоссесхольм (Норвегия)

13. Яна Кирпиченко (Россия)

14. Хейди Венг (Норвегия)

21. Шарлотта Калла (Швеция)

Мужчины

1. Александр Большунов (Россия)

2. Иван Якимушкин (Россия)

3. Евгений Белов (Россия)

4. Шюр Рете (Норвегия)

5. Эмиль Иверсен (Норвегия)

6. Дарио Колонья (Швейцария)

7. Алексей Червоткин (Россия)

8. Эндрю Масгрейв (Великобритания)

9. Симен Крюгер (Норвегия)

10. Ханс Холунн (Норвегия)

12. Йоханнес Клебо (Норвегия)

15. Ийво Нисканен (Финляндия)

Расписание чемпионата мира. Лыжные гонки

27 февраля, суббота

13.45 Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км

15.30 Мужчины. Скиатлон, 15+15 км

28 февраля, воскресенье

13.00 Командный спринт (С). Квалификация

15.00 Командный спринт (С). Финалы

2 марта, вторник

15.15 Женщины. Разделка, 10 км (С)

3 марта, среда

15.15 Мужчины. Разделка, 15 км (С)

4 марта, четверг

15.15 Женщины. Эстафета, 4х5 км

5 марта, пятница

15.15 Мужчины. Эстафета, 4х10 км

6 марта, суббота

14.30 Женщины. Марафон, 30 км (К)

7 марта, воскресенье

15.00 Мужчины. Марафон, 50 км (К)