В марафоне Большунов выступил в роли «наглого финна». Но ему дико не повезло

Разбираем инцидент между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым в марафоне, который стоил обоим золота чемпионата мира

Последняя гонка лыжного чемпионата мира — марафон — оказалась сильно омрачена скандалом на последних метрах дистанции. В борьбе за первое место в финишном коридоре столкнулись россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо. У нашего лыжника в результате оказалась сломана палка, и он, не имея возможности нормально отталкиваться, пропустил вперед не только Клебо, но и другого норвежца — Эмиля Иверсена. После завершения гонки российская сторона подала протест, и Йоханнес был дисквалифицирован. Золото перешло к Иверсену, а Большунову досталось серебро. Недовольны же в итоге все — норвежцы считают, что Клебо боролся честно, а россияне говорят, что из-за неспортивного поведения соперника Александр лишился заслуженной победы. Так кто же прав, а кто виноват? И почему такой прославленный чемпион, как Клебо, пошел на нарушение правил?

??? Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? ? pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

Как это было

У этой драмы есть 50-километровая предыстория — и это просто идиотизм, что тяжелейшая работа на протяжении двух часов отошла на второй план из-за мимолетного касания спортсменов на финише. В марафоне Большунов решил повторить тот же маневр, который в Оберстдорфе принес ему первое место в скиатлоне. Александр предпринял бешенное ускорение на последнем пригорке перед финишем. Только на этот раз за спиной у нашего чемпиона находился не дистанционщик Симен Крюгер, а лучшей спринтер планеты Йоханнес Клебо. Само по себе появление Клебо в первых рядах последних метрах классического «полтинника» было чудом, но как это случилось — отдельная история.

Как бы то ни было, сбросить Йоханнеса на пригорке у Большунова не получилось, и в финишный коридор норвежец вышел сразу за спиной россиянина. И здесь Александр предпринял тот же самый маневр, что совершил в январе на этапе Кубка мира финн Йонни Мяки в борьбе с Большуновым на последних метрах эстафеты. В решающей фазе марафона россиянин, увидев, что норвежец пытается обойти его слева, пересек коридор по диагонали и попытался выдавить Клебо за ограничители трассы — ради этого россиянин даже вышел из лыжни на снег. Но Йоханнес, имея более высокую скорость, устоял даже после того, как Александр, возвращаясь на лыжню, ударил его лыжу своей. И в момент контакта у Большунова неожиданно сломалась палка.

Why is there a jury decision necessary?

There is no «line» selected for Bolshunov.

Its without any argument a bittersweet victory for Klaebo. Im sure he prefered Bolshunovs pole not to break and just win by his untouchable sprinting abilitys! pic.twitter.com/hMCX0IDd5f — [AUT]dimiglei?? (@dimiglei) March 7, 2021

Сложно сказать, что было настоящей причиной выхода из строя инвентаря — касание норвежца или неудачное отталкивание россиянина. Но, судя по тому, что постановило жюри, вина Йоханнеса установлена. На самом деле в подобных инцидентах почти всегда виновным признается лыжник, атаковавший соперника сзади. Так и было в эстафете в Лахти, где, правда, атака Большунова была успешно отражена Мяки, после чего Александр принялся замахиваться на «наглого финна» палками, а после финиша совершил подкат под неуступчивого соперника. За это наш лидер заработал дисквалификацию для всей сборной и для себя лично — строгое предупреждение, которое не снято до сих пор. Формулировка того наказания — «неспортивное поведение». Однако справедливо ли вешать то же самое обвинение на Клебо?

Кто что сказал

— Мы проанализировали видео с разных точек, — объяснил вердикт жюри представитель FIS Пьер Миньерей. — Наш вывод — Большунов вышел в коридор первым, и у него было право выбора финишной траектории. Также был контакт между Клебо и палкой Большунова. Йоханнес находился позади, а ответственность всегда лежит на том, кто обгоняет.

Впрочем, норвежцы еще намерены оспорить решение жюри в FIS. Йоханнес уверен, что именно Большунов спровоцировал инцидент с палкой.

— Мне показалось, что Большунов хочет меня выдавить с трассы, — заявил Клебо после финиша. — Он вырезал вираж, хотя с левой стороны было много места. После финиша мне сказали, что я выиграл. И я был уверен, что мне очень сложно получить дисквал.

— Стать чемпионом мира — особенный день для меня, — констатировал неожиданный чемпион Эмиль Иверсен. — Но я не чувствую удовлетворения, мне жаль Йоханнеса. Я не согласен с решением жюри.

— Победить должен был или я, или Клебо. Точно не Иверсен. Меня решение о дисквалификации не удовлетворило. Для меня оно бессмысленно. Какое должно было быть решение? Я не знаю, — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

— У Александра отняли звание Короля лыж и победу на чемпионате мира, — считает личный тренер Большунова Юрий Бородавко. — Клебо просто не имел права вставать в этот коридор за ним. Какие могут быть эмоции? У спортсмена отобрали звание чемпиона мира. Не удовлетворить протест было невозможно. Мы так долго к этому шли, все было рядом, но нас лишили триумфа.

— Конечно же, Клебо не прав, полез непонятно в какой коридор, — заявил «СЭ» призер Олимпиады Алексей Петухов. — Если ты идешь позади и хочешь успеть, но опаздываешь, так тормози за спиной, иди в левый коридор. И финишные разборки устраивай по-другому. Саша же выбирал оптимальную траекторию для финиша, ему помешали. Вот и все. Забрать золото у Клебо и не поставить Сашу на первое место, я считаю, несправедливо. Иверсен не заслужил золото — это факт! А вот Саша провел гонку чемпиона.

Надо ли казнить Клебо?

Даже если Йоханнес и нарушил правила, его действия ни в коем случае нельзя назвать грубостью и «неспортивным поведением». Скорее это необдуманный поступок, совершенный в пылу борьбы, и дикое невезение для Большунова. С тем же успехом в момент контакта могла сломаться палка Клебо, или сам норвежец мог упасть в тот момент, когда россиянин ударил его по лыже. И тогда бы мы сейчас обсуждали совершенно другие расклады. Конечно, ситуация в итоге получилась странная, в том числе потому, что в нее оказался вовлечен еще один лыжник — Иверсен. С одно стороны, некорректно вручать две золотые медали: раз Клебо признан нарушителем, он не может быть объявлен чемпионом. С другой стороны, недовольны все, включая FIS, которой ситуация с демонстративным отказом Большунова надевать медаль основательно испортила праздник закрытия чемпионата.

Здесь надо еще вспомнить похожий инцидент с чешкой Терезой Берановой на финише женского спринта на недавнем молодежном чемпионате мира. Беранова летела к золоту, но ее лыжу зацепила россиянка Анастасия Фалеева. Беранова упала, а Фалеева стала первой. Разбиравшееся с этим инцидентом жюри Анастасию дисквалифицировало, но и Беранову чемпионкой не объявило — Тереза в итоге стала пятой, последней из участниц финального забега после наказания россиянки. Но это спринт, где в принципе предполагается жесткая контактная борьба. А с финишными блокировками в дистанционных гонках FIS нужно срочно заканчивать. Это было очевидно уже после скандала между Большуновым и Мяки. И есть хороший пример — биатлон, где, в отличие от лыж, запрещены любые маневры в финишном коридоре.