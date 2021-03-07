Поэт, тракторист и астроном. С кем Большунов сражается в Оберстдорфе

Какие у соперников Александра хобби вне лыжного спорта.

Сегодня пройдет последняя гонка чемпионата мира, и скоро все лыжники покинут немецкий Оберстдорф, разъедутся по своим странам и домам. Перед этим печальным событием «СЭ» обратился к официальному сайту Международной федерации лыжного спорта и социальным сетям топовых спортсменов ради того, чтобы понять, на что они тратят свое свободное от лыжных гонок время. И выяснил множество необычных фактов.

Звездный ветеран Дарио Колонья на прошлом чемпионате мира на 50 км свободным стилем занял седьмое место. Сайт лыжной федерации сообщает, что любимое занятие Дарио — футбол. Помимо того что он с радостью гоняет мяч сам, так еще и является заядлым болельщиком. Вместе с женой Колонья приехал поддержать сборную своей страны на чемпионате мира-2018 в России. Посетил матч 1/8 финала в Санкт-Петербурге, где Швейцарии противостояла Швеция. Дальше прошли тогда именно шведы.

Первым из шведов в марафоне в Зефельде-2019 был Калле Хальварссон. Он, как настоящий житель Швеции, любит рыбу не только есть, но и ловить. К сожалению, в Оберстдорфе он выступил неудачно, так как не смог до конца набрать хорошую форму. Хотя восстановление от болезни у него проходило на лодке с прекрасными видами озера Гопен. В марафоне Хальварссон не выступит, но наверняка возьмет свое в упражнениях с удочкой.

А вот чемпион мира на 50 км Ханс Кристер Холунн берет с собой на рыбалку еще и собаку Вьерму. В его любимом местечке под названием Бёргефьелль норвежец проводит время с удочкой на каяке и ловит по несколько форелей сразу. В прошлом году у собаки были проблемы со здоровьем — пришлось делать операцию. И это стало одним из испытаний за Холунна, который в Оберстдорфе уже выиграл коньковую гонку с раздельным стартом и получил золото в эстафете.

Нелюбовь чуть ли не всей нашей страны в последнее время снискал финн Йони Мяки. Он получил «популярность» из-за скандального эпизода на финишной прямой с Александром Большуновым на Кубке мира в Лахти. На чемпионате мира все узнали и об отце Мяки. Его обмен колкостями с Дмитрием Губерниевым продолжается до сих пор. После этих соревнований Йони точно нужен будет отдых и тишина, так что весла, каяк и морская гладь Балтики в районе острова Сяркимо подойдут идеально.

Один из главных соперников Большунова на лыжне — норвежец Йоханнес Клебо. Олимпийский чемпион не так силен на длинных дистанциях, но все же исключать его из кандидатов на топ-10 марафона не стоит. В этом сезоне он часто пропускал этапы Кубка мира, и кто знает, может, он занимался своим вторым, после лыж, любимым делом — играл в гольф!

Еще один сильный норвежец — Эмиль Иверсен. Он настолько силен, что овладел целым трактором. Во время пандемии Эмиль уехал в деревню к своему дяде в Скогн и проводил за рулем трактора по 12 часов. Сейчас он в этом так хорош, что после окончания карьеры, скорее всего, вы сможете увидеть его где-то на фермерских полях Норвегии.

Олимпийский чемпион на полтиннике Иво Нисканен считает своим хобби еду и сон. В этом с ним солидарна, наверное, большая часть населения планеты. Однако не каждый любит проводить время с лошадьми, как это делает финский лыжник. Иво уже долгое время является совладельцем двух коней — Виктория Бонсай и Кэмерон Эво. В Финляндии они участвуют в скачках. Нисканен даже прочувствовал на себе их скорость в гонках.

Марафон будет второй гонкой на чемпионате мира для россиянина Евгения Белова. Яркими достижениями на дистанции в этом году он пока похвастаться не может, но своими увлечениями — точно. Евгений настолько многогранный человек, что способен и мотокроссом заниматься, и записать на видео стихотворение собственного сочинения.

Самым необычным увлечением можно назвать астрономическую фотографию итальянского лыжника Франческо Де Фабиани. Сборная Италии из-за положительных тестов на коронавирус досрочно покинула Оберстдорф, так что в марафоне Де Фабиани не выступит. Но ему будет чем заняться и дома. Какое-то время назад Франческо и Сьюзан Де Фабиани создали сайт, куда выкладывают свои фото с видами на Большой каньон в США, Национальный парк Килиманджаро в Танзании и даже на Луну. Франческо теперь поставит свой телескоп, сделает бомбические фотографии, например Млечного Пути, и обязательно выложит их у себя в Instagram.

Анастасия Пастернак